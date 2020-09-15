Евросоюз не откроет границы с Россией в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/d6ac84f0-f7ff-11ea-a64e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация в очередной раз не попала в список третьих стран Европейского союза, с которыми рекомендовано открыть границы. Об этом рассказал источник в ЕС.

В первой половине недели состоялась оценка списка третьих стран и список будет сохранен в нынешнем виде, то есть изменений к нему не было, — сказал собеседник РИА Новости.

Этот список в ЕС рассматривают примерно раз в две недели, в последний раз это произошло 2 сентября и перечень также не был изменён. При этом в августе из него исключили Марокко.

Сейчас в список вошли Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

Рекомендации о поэтапном снятии ограничений ЕС согласовал в конце июня. Речь идёт о необязательных поездках в государства объединения для ряда стран, границы которых можно было открывать уже с 1 июля. При этом списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза и не все страны их придерживаются.

Из-за пандемии коронавируса границы многих стран пришлось закрыть, но уже больше половины государств мира смягчили ограничения на поездки. в общей сложности 115 стран в той или иной степени ослабили ограничения, 19 июля таких государств было на 28 меньше. При этом две страны полностью отказались от ограничительных мер. Государства, в которых происходит ослабление ограничений, отличаются высоким уровнем санитарно-гигиенической инфраструктуры и сравнительно низким уровнем распространённости COVID-19.

Как писал NEWS.ru, ранее россияне поделились мнениями о качестве отдыха внутри страны.