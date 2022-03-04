Евросоюз намерен к зиме заполнить хранилища газа на 80%

В два раза увеличить объём природного газа, который должен быть закачан в хранилища до следующей зимы, намерен Европейский союз (ЕС). Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на черновик документа, разрабатываемого в настоящее время Еврокомиссией (ЕК).

По информации издания, в рамках данного предложения заполненность подземных хранилищ Европы к 30 сентября должна достичь 80% против ныне имеющихся 29%. Предлагаются и иные меры: отменить плату за хранение газа, в два раза увеличив применяемую сейчас 50-процентную скидку, а также разрешить государствам платить компаниям за хранение газа. Не исключается и применение различных субсидий.

FT отмечает, что предложения могут быть одобрены уже 8 марта, однако речь пока не идёт об окончательной версии документа.

Журналисты полагают, что главной целью подобных действий является необходимость обеспечить Европу запасами перед холодным временем года. Подготовка происходит на фоне заявлений Запада о том, что отвечающая за поставку 39% европейского газа Россия создаёт искусственный дефицит, что влечёт взлёт цен на энергоносители.

Экономист Александр Роджерс заявил, что взлёт цен на газ в Европе — это логичное следствие санкций против России. РФ способна снизить поставки ресурсов, из-за чего их стоимость в Европе продолжит расти.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин начал закупки газа в обход России, но ещё продолжает получать российское топливо. По его словам, несмотря на это в ФРГ могут возникнуть трудности. Он также уточнил, что немецкое правительство продолжает получать от России газ, нефть и уголь.