22 января 2026 в 16:46

Европейский журналист уличил Зеленского в обмане во время совещания

Боуз: Зеленский не мог вести совещание дистанционно при отсутствии электричества

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Президент Украины Владимир Зеленский не мог использовать компьютер для проведения совещания при отсутствии электричества, заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. Фотографии Зеленского с заседания, где тот сидит в полутемном кабинете, он назвал постановочной сценой.

Зеленский выложил фото, где он во время «блэкаута» в Киеве проводит онлайн-совещание с кабинетом министров, — написал Боуз.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил Зеленского в разжигании политического конфликта внутри Украины, в частности по отношению к властям столицы. Градоначальник отметил, что делать это сейчас «неразумно». Кроме того, Кличко заявил, что Зеленский отклонил его предложение о встрече по энергоснабжению украинской столицы.

До этого стало известно, что в столице Украины одна за другой прекращают работу точки известной сети быстрого питания McDonald's. Причиной стали критические перебои в электроснабжении. На дверях ряда заведений сети появились объявления о временном прекращении работы. Точное количество закрытых ресторанов не уточняется.

