Кличко ответил на критику Зеленского Кличко обвинил Зеленского в разжигании политического конфликта на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в разжигании политического конфликта внутри Украины, в частности по отношению к властям столицы. В интервью The Times градоначальник отметил, что делать это сейчас «неразумно».

Кличко сообщил, что Зеленский отклонил его предложение о встрече по энергоснабжению украинской столицы. Несмотря на то что ответственность за производство электричества и защиту воздушного пространства лежит непосредственно на центральном правительстве, Зеленский счел неуместным обсуждение данной проблемы с мэром, подчеркнул он.

Отмечается, что Зеленский до этого выразил недовольство действиями Кличко, подчеркнув недостаточную подготовку столицы к проблемам с электроэнергией. По мнению президента, даже при наличии значительных финансовых ресурсов власти города не смогли должным образом подготовиться к возможным трудностям.

Ранее Кличко высказал серьезные опасения относительно надвигающейся крупной гуманитарной трагедии. Согласно мнению экспертов, неспособность оперативно наладить подачу воды и функционирование канализации неизбежно приведет к вспышкам инфекционных заболеваний и полному коллапсу городской инфраструктуры.