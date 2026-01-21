Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 12:05

Кличко ответил на критику Зеленского

Кличко обвинил Зеленского в разжигании политического конфликта на Украине

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в разжигании политического конфликта внутри Украины, в частности по отношению к властям столицы. В интервью The Times градоначальник отметил, что делать это сейчас «неразумно».

Кличко сообщил, что Зеленский отклонил его предложение о встрече по энергоснабжению украинской столицы. Несмотря на то что ответственность за производство электричества и защиту воздушного пространства лежит непосредственно на центральном правительстве, Зеленский счел неуместным обсуждение данной проблемы с мэром, подчеркнул он.

Отмечается, что Зеленский до этого выразил недовольство действиями Кличко, подчеркнув недостаточную подготовку столицы к проблемам с электроэнергией. По мнению президента, даже при наличии значительных финансовых ресурсов власти города не смогли должным образом подготовиться к возможным трудностям.

Ранее Кличко высказал серьезные опасения относительно надвигающейся крупной гуманитарной трагедии. Согласно мнению экспертов, неспособность оперативно наладить подачу воды и функционирование канализации неизбежно приведет к вспышкам инфекционных заболеваний и полному коллапсу городской инфраструктуры.

Украина
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии
Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина
В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии
Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске
Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество
Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу
В Азербайджане спрогнозировали нефтяной бум
Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
Ученые раскрыли, когда на небе можно будет увидеть уникальный парад планет
Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске
В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки
Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске
В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством
Американист ответил, что грозит отказавшимся войти в Совет мира странам
В Кремле рассказали о работе над обращениями граждан с прямой линии Путина
Кремль анонсирует встречу Путина с представителями США
«Тактическая нищета»: что за тренд, как спасти зарплату
Названа дата встречи Путина с Уиткоффом
Названа предварительная причина обрушения крыши новосибирского ТЦ
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.