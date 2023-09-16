Европейский центральный банк решил бороться с утечками радикальным способом Глава ЕЦБ забрала телефоны у управляющих во избежание утечек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард забрала телефоны у 26 членов совета управляющих перед заседанием, пишет агентство Reuters. Таким образом она попыталась избежать утечек. Члены совета получили свои смартфоны обратно после окончания мероприятия.

На заседании ЕЦБ шла речь о назначении вице-президента Бундесбанка. Должность досталась Клаудии Бух, о чем и было объявлено официально. Как отметило агентство, Лагард забрала телефоны у членов совета, так как несколькими годами ранее новость о назначении действующего главы единого набсовета Андреа Энрии попала в СМИ до официального обнародования.

В Чехии тем временем хакеры атаковали пять крупных банков страны. Они потребовали остановить финансовую поддержку Украины. Также был атакован сайт Пражской фондовой биржи. В Национальном управлении по кибернетической и информационной безопасности возложили ответственность на пророссийскую группировку NoName057.

Пресс-секретарь управления Эва Райлихова заявила, что подобные хакерские атаки влияют на доступность некоторых систем банков. Ведомство, добавила она, сотрудничает с пострадавшими организациями для решения возникших проблем.