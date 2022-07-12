Европейские страны стали отказывать России в экстрадиции преступников «Коммерсант»: России отказались выдать 43 обвиняемых в преступлениях с начала СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура России получила 43 отказа в экстрадиции объявленных в розыск от европейских стран после начала операции на Украине, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как передает издание, с марта по май 2022 года Россия получила в три раза больше отказов в выдаче обвиняемых в преступлениях, чем в аналогичный период прошлого года.

Австрия, Германия, Италия, Польша, Чехия и Великобритания оправдывают данное решение политическими мотивами, тогда как в большинстве прочих стран Европы причиной отказа в экстрадиции называют ее «противоречие государственным правовым принципам» или неуверенность европейских органов прокуратуры в соблюдении Россией прав запрашиваемых лиц.

К сожалению, после начала специальной военной операции <...> проявления русофобии в некоторых западных странах, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого запредельного уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности, — заключили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Схожая ситуация наблюдается и в сфере оказания правовой помощи и правоохранительного содействия. Так, сотрудничество с российской прокуратурой в этих сферах прекратили генеральные прокуроры Бельгии, Словакии и Словении. В Генпрокуратуре России призвали зарубежных коллег проявить конструктивный подход и обеспечить деполитизированное и ответственное взаимодействие правоохранительных ведомств, подчеркнув, что нынешняя политизация международного антикриминального сотрудничества выгодна лишь международному криминалу.

Ранее стало известно, что расследование уголовного дела предполагаемых членов группировки хакеров REvil фактически зашло в тупик после того, как американские власти отказались от сотрудничества с Россией по этому делу. Обвинить вероятных кибермошенников смогли только в махинациях с банковскими картами двух живущих в США мексиканцев. Кроме того, у следствия нет ни доступа к потерпевшим, ни данных о нанесённом им ущербе.