Европе предрекли самую суровую зиму за 60 лет Вице-премьер Румынии Хунор: Европу ждет самая суровая зима за последние 60 лет из-за антироссийских санкций

Фото: Christian Ohde/imageBROKER.com/Global Look Press

Предстоящая зима может оказаться для Европы самой суровой за последние 60 лет, заявил вице-премьер Румынии Келемен Хунор в эфире телеканала B1. Он подчеркнул, что ЕС придется заплатить за антироссийские санкции, а конфликт на Украине затянулся на более долгий срок, чем все ожидали, что только усугубляет положение Евросоюза.

Это будет тяжелая зима, и я надеюсь, что у нас не будет проблем с газом, но он будет дороже. <...> Это будет суровая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40-50-60 лет, даже, к сожалению, для всей Европы, — сказал Хунор.

Однако он добавил, что рестрикции все же нужно было ввести, поскольку «других рычагов влияния не было». Зампред румынского правительства также посетовал на разрывы логистических цепочек, нарушенных еще в период пандемии COVID-19.

При этом политик уверен, что Румыния справится с энергетическими трудностями. По его словам, страна может обеспечить около 80% потребности на рынке газа.

Тем временем, темпы заполнения газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы упали вдвое после остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание. Европейские ПХГ пополнились только на 348 млн куб. м, тогда как в предыдущие дни закачка превышала 500 млн куб. м. Одновременно с этим отбор из хранилищ вырос с 17 до 76 млн куб. м.