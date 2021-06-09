Европарламент утвердил введение цифровых COVID-сертификатов

https://static.news.ru/photo/d83f11e0-c908-11eb-b55c-96000091f725_660.jpg Фото: Christophe Gateau/Global Look Press

В среду, 9 июня, Европейский парламент утвердил введение цифровых COVID-сертификатов. Указанный документ будет подтверждать факт прохождения гражданином вакцинации от коронавирусной инфекции. Данная информация обнародована на официальном сайте ведомства.

Инициативу о введении цифрового документа поддержали 546 членов ЕП. Против проголосовали 93 парламентария, 51 человек воздержался.

Система цифровых COVID-сертификатов начнёт действовать с 1 июля. Один документ будет действителен в течение 12 месяцев. Он будет выдаваться бесплатно национальными органами власти. Кроме того, желающие смогут получить бумажный формат сертификата.

Ранее стало известно, что Евросоюз расширил перечень государств для открытия границ на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Россия снова в этот список не вошла. Документ был обнародован в четверг, 3 июня.

В обновлённом списке для открытия границ к странам, которые уже были в перечне, присоединилась Япония. В список до включения Японии входили Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай. Отмечается, что все страны должны подтвердить взаимность в открытии границ.