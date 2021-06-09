Европарламент утвердил введение цифровых COVID-сертификатов

В среду, 9 июня, Европейский парламент утвердил введение цифровых COVID-сертификатов. Указанный документ будет подтверждать факт прохождения гражданином вакцинации от коронавирусной инфекции. Данная информация обнародована на официальном сайте ведомства.
Инициативу о введении цифрового документа поддержали 546 членов ЕП. Против проголосовали 93 парламентария, 51 человек воздержался.
Система цифровых COVID-сертификатов начнёт действовать с 1 июля. Один документ будет действителен в течение 12 месяцев. Он
Ранее стало известно, что Евросоюз расширил перечень государств для открытия границ на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Россия снова в этот список не вошла. Документ был обнародован в четверг, 3 июня.
В обновлённом списке для открытия границ к странам, которые уже были в перечне, присоединилась Япония. В список до включения Японии входили Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай. Отмечается, что все страны должны подтвердить взаимность в открытии границ.