Европарламент поддержал выделение Украине €5 млрд

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Европарламент поддержал выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €5 млрд на заседании в Страсбурге, которое транслируется на сайте ЕП. Помощь, ранее согласованная на уровне министров финансов ЕС, будет предоставлена в виде кредитов.

Евросоюз предоставляет Украине помощь в размере €5 млрд, которая направлена на поддержание макрофинансовой стабильности страны, — отмечается в одобренном документе.

В августе о пакете помощи на более чем $5 млрд заявили США: Минфин страны выделит $4,5 млрд, а Пентагон — $1 млрд. Таким образом, общий объем финансовой помощи Вашингтона для Киева составит $9,5 млрд. Сумма будет передана украинской стороне частями.

Между тем в немецком Кёльне прошли массовые митинги против поставок оружия на Украину. Уличное шествие началось от Кёльнского собора. Одними из главных требований протестующих также стали отмена санкций против РФ и введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». В немецком городе Кассель (федеральная земля Гессен) также произошли столкновения полиции и протестующих против оборонной промышленности и поставок оружия, в том числе на Украину. По данным правоохранителей, восемь стражей порядка получили легкие ранения.