В немецком городе Касселе (федеральная земля Гессен) произошли столкновения полиции и протестующих против оборонной промышленности и поставок оружия, в том числе на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные управления Северного Гессена. По данным правохранителей, восемь стражей порядка получили легкие ранения.
В ведомстве сообщили, что около 200 протестующих собрались в районе предприятия оборонной промышленности на Вольфхагерштрассе утром 2 сентября. У них в руках были плакаты. По данным газеты Welt, речь идет о демонстрации антимилитаристов альянса Rheinmetall entwaffnen. Они выступают против поставок оружия концерном Rheinmetall и другими компаниями.
Правоохранители использовали в ходе стычек с протестующими перцовый баллончик и дубинки. В результате восемь стражей порядка получили легкие раненияю
По имеющимся данным, демонстрация продолжится в субботу.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала «абсолютный дефицит» собственный запасов оружия в армии страны. Поэтому поставки вооружения Украине находятся на «тонкой грани», заявила глава немецкой дипломатии.
В свою очередь пресс-секретарь главы Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Минобороны Германии не видит возможности для продолжения поставок Украине оружия и военной техники. Оказание дальнейшей военной помощи Киеву может ослабить собственную армию страны.