В Германии произошли столкновения на митинге против помощи Украине В Германии произошли стычки протестующих против поставок оружия на Украину с полицией

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В немецком городе Касселе (федеральная земля Гессен) произошли столкновения полиции и протестующих против оборонной промышленности и поставок оружия, в том числе на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные управления Северного Гессена. По данным правохранителей, восемь стражей порядка получили легкие ранения.

В ведомстве сообщили, что около 200 протестующих собрались в районе предприятия оборонной промышленности на Вольфхагерштрассе утром 2 сентября. У них в руках были плакаты. По данным газеты Welt, речь идет о демонстрации антимилитаристов альянса Rheinmetall entwaffnen. Они выступают против поставок оружия концерном Rheinmetall и другими компаниями.

Правоохранители использовали в ходе стычек с протестующими перцовый баллончик и дубинки. В результате восемь стражей порядка получили легкие раненияю

По имеющимся данным, демонстрация продолжится в субботу.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала «абсолютный дефицит» собственный запасов оружия в армии страны. Поэтому поставки вооружения Украине находятся на «тонкой грани», заявила глава немецкой дипломатии.

В свою очередь пресс-секретарь главы Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Минобороны Германии не видит возможности для продолжения поставок Украине оружия и военной техники. Оказание дальнейшей военной помощи Киеву может ослабить собственную армию страны.