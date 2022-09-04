В Германии прошел митинг против поставок оружия на Украину В Кёльне прошли митинги против поставок оружия на Украину

Фото: Alexander Pohl / Alto Press/Global Look Press

В немецком Кёльне прошли массовые митинги против поставок оружия на Украину, сообщает WDR со ссылкой на полицию. Уличное шествие началось от Кёльнского собора. Одними из главных требований протестующих также стали отмена санкций против РФ и введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

По данным полиции, около 400 пророссийских демонстрантов протестовали против поставок немецкого оружия на Украину в Кёльне. Демонстранты требовали отмены санкций против России и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», — говорится в публикации.

2 сентября в немецком городе Касселе (федеральная земля Гессен) произошли столкновения полиции и протестующих против оборонной промышленности и поставок оружия, в том числе на Украину. По данным правоохранителей, восемь стражей порядка получили легкие ранения.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала «абсолютный дефицит» собственных запасов оружия в армии страны. Поэтому поставки вооружения Украине находятся на «тонкой грани», заявила глава немецкой дипломатии.

В свою очередь пресс-секретарь главы Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Минобороны Германии не видит возможности для продолжения поставок Украине оружия и военной техники. Оказание дальнейшей военной помощи Киеву может ослабить собственную армию страны.