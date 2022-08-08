США выделят Украине еще $5,5 млрд

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Соединенные Штаты передадут Украине еще $5,5 млрд. По данным Reuters, Минфин выделит $4,5 млрд, а Пентагон — $1 млрд. Таким образом, общий объем финансовой помощи Вашингтона для Киева составит $9,5 млрд. Отмечается, что сумма будет передана украинской стороне частями.

Финансирование с целью поддержать бюджет Украины было согласовано Министерством финансов США через Всемирный банк, и первая часть от той суммы, в размере $3 млрд рублей поступит на украинский счет уже в августе. Эта часть финансовой помощи последует после июльской, когда Киев получил от Вашингтона $1,7 млрд, и июньской — $1,3 млрд. США также предоставило Украине 1$ млрд в виде военной помощи и в рамках нее планирует добавить еще столько же.

Кроме того, Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $1 млрд. Он включает боеприпасы для HIMARS, Nasams и Javelin.

Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз из-за грядущих серьезных проблем в экономике направит на помощь Украине €1 млрд вместо планируемых девяти. По сведениям агентства, ЕС пришлось отложить предоставление крупной помощи Киеву, обещанной в мае, потому что в текущий момент важнее решать собственные задачи.

Газета Financial Times со ссылкой на экс-замглавы Центрального банка республики Олега Чурия ранее сообщила, что Украине грозит экономическая катастрофа без дополнительной финансовой помощи западных стран. По его данным, Киев не сможет продолжить сопротивление без увеличения объемов макрофинансовой поддержки до $4–5 млрд ежемесячно.