FT: Украине предрекли экономическую катастрофу без дополнительной помощи

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Украине грозит экономическая катастрофа без дополнительной финансовой помощи западных стран, пишет Financial Times со ссылкой на экс-замглавы Центрального банка республики Олега Чурия. По его данным, Киев не сможет продолжить сопротивление без увеличения объемов макрофинансовой поддержки до $4–5 млрд ежемесячно.

Как отмечает издание, на фоне российской спецоперации резервы ЦБ Украины стремительно заканчиваются, а повышать налоги правительство опасается из-за слабости экономики. К тому же в правительстве не исключают нескольких волн девальвации гривны, что еще больше усилит потребность Украины в иностранной финансовой поддержке.

Без внесения изменений в текущую экономическую политику Киев рискует столкнуться с ростом инфляции, истощением резервов, валютным кризисом и банковской паникой, — отмечается в материале.

Ранее заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что ФРГ блокирует макрофинансовую помощь Украине в €8 млрд. По его словам, в Еврокомиссии намекнули, что хотят получить финансовые гарантии от стран ЕС по поводу предоставления этой помощи.