Bloomberg: Евросоюз решил значительно уменьшить помощь Украине Bloomberg: Евросоюз решил в девять раз сократить размер экстренных кредитов для Украины

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Евросоюз из-за грядущих серьезных проблем в экономике направит на помощь Украине €1 млрд вместо планируемых девяти, пишет Bloomberg. По сведениям агентства, ЕС пришлось отложить предоставление крупной помощи Киеву, обещанной в мае, потому что сейчас важнее решать собственные задачи.

Крупная помощь Украине, которую Евросоюз обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, потому что блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем, — говорится в публикации.

В статье говорится о том, что ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине €9 млрд в качестве экстренных кредитов. Но пока в Евросоюзе договорились предоставить Киеву только первую часть, которая составляет лишь €1 млрд.

На фоне украинского кризиса ситуация в экономике Евросоюза становится все более напряженной, и правительства некоторых стран обеспокоены вопросами поддержки Киева и выделения на это средств, отмечается в материале.

Ранее экономический советник президента Украины Олег Устенко сообщил, что для покрытия дефицита бюджета Киеву требуются $9 млрд в месяц, которые он рассчитывает получить от западных стран. По его словам, прекращение экспорта зерна и стали лишило Украину валютной выручки, а валютные резервы приходится «сжигать ускоренными темпами», чтобы восполнить дефицит финансирования за счет покупки гособлигаций.