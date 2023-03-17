Европа отправит Украине миллион снарядов Handelsblatt: страны ЕС планируют согласовать поставку Киеву 1 млн снарядов до конца года

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Несколько стран ЕС планируют согласовать поставку Киеву миллиона снарядов до конца 2023 года, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на готовящийся документ. По данным издания, это может произойти уже на следующем заседании Европейского совета, которое состоится 23-24 марта в Брюсселе.

Европейский совет приветствует содействие немедленному обеспечению Украины боеприпасами, в том числе путем совместных закупок, с целью предоставления одного миллиона патронов артиллерийских боеприпасов к концу 2023 года, — указано в сообщении.

17 марта кабмин Словакии принял решение о поставке Украине истребителей МиГ-29. По словам премьер-министра Эдуарда Хегера, с этим решением согласны президент страны Зузана Чапутова и спикер парламента Борис Коллар. Когда именно и сколько истребителей Братислава передаст Киеву, Хегер не уточнил. По данным местных СМИ, на вооружении ВВС страны есть 11 МиГ-29.

Ранее сообщалось, что Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29. По словам президента страны Анджея Дуды, всего у Варшавы есть для Киева 10 таких самолетов. Он добавил, что на смену поставляемым Киеву МиГ-29 в Польшу прибудут FA-50 из Южной Кореи.

В США группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий направила главе Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором призвала изучить вопрос передачи истребителей F-16 Киеву. По мнению сенаторов, такая помощь могла бы дать преимущество Украине в конфликте.