Страны так называемой коалиции желающих подставили Украину на прошедшем в Париже саммите, сообщает британская газета The Daily Telegraph. В частности, союзники Киева солгали о готовности защищать его. По мнению журналистов, встреча была лишь очередной пустой демонстрацией солидарности с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Европа лжет Украине. Никаких солдат ради ее спасения не будет, — говорится в материале.

Как считают обозреватели, президент Франции Эммануэль Макрон, планирующий ввести западные войска на Украину, только мешает урегулированию конфликта. Они отметили, что Россия не согласится на это. Журналисты также обратили внимание, что на саммите в Париже никто даже не вспомнил о вхождении Украины в НАТО.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал безумным план президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных на Украину. По его мнению, заявления главы государства выглядят как бессмысленная провокация. При этом президент Владимир Путин подчеркнул, что, если войска НАТО появятся на Украине, они станут законными целями для Вооруженных сил России.