Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 16:46

«Европа лжет»: на Западе раскрыли, как союзники подставили Украину

Telegraph: «коалиция желающих» солгала о готовности защищать Украину

Эммануэль Макрон приветствует президента Украины Владимира Зеленского по прибытии на встречу «коалиции желающих» Эммануэль Макрон приветствует президента Украины Владимира Зеленского по прибытии на встречу «коалиции желающих» Фото: L.Urman/Global Look Press

Страны так называемой коалиции желающих подставили Украину на прошедшем в Париже саммите, сообщает британская газета The Daily Telegraph. В частности, союзники Киева солгали о готовности защищать его. По мнению журналистов, встреча была лишь очередной пустой демонстрацией солидарности с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Европа лжет Украине. Никаких солдат ради ее спасения не будет, — говорится в материале.

Как считают обозреватели, президент Франции Эммануэль Макрон, планирующий ввести западные войска на Украину, только мешает урегулированию конфликта. Они отметили, что Россия не согласится на это. Журналисты также обратили внимание, что на саммите в Париже никто даже не вспомнил о вхождении Украины в НАТО.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал безумным план президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных на Украину. По его мнению, заявления главы государства выглядят как бессмысленная провокация. При этом президент Владимир Путин подчеркнул, что, если войска НАТО появятся на Украине, они станут законными целями для Вооруженных сил России.

Запад
Евросоюз
Европа
НАТО
Украина
Франция
Эммануэль Макрон
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первая помощь при травмах: от царапин до укусов животных
Вундеркинд из Франции побила 36-летний рекорд
Кадыров объявил об отправке на СВО группы добровольцев из Чечни
Ресторатор рассказал, как вернуть рыбу россиянам
Психолог ответила, нормально ли переживать из-за взросления детей
В России появилась школа исключительно для детей мигрантов
Задержание Тарасовой вызвало эмоциональную реакцию у Марии Ароновой
Дипломаты разбираются в загадке смерти россиянина вместе с полицией США
«Мы будем»: в Индии нашли дерзкий ответ на давление США
Аглая Тарасова объяснила, как ее вызвали на допрос
Домашний кетчуп из томатов: натурально и очень вкусно — лучше магазинного!
Росгвардейцы спасли от смерти мотоциклиста в Рязанской области
ДНР заключила меморандумы с иностранными компаниями
Солист «Трех дней дождя» впервые стал отцом
Экономист объяснил интерес западных брендов к российскому рынку
Украина ни с чем. Россия и США поставили Европу на место
Сборная Россия объявила состав на товарищеский матч с Катаром
Альпинист рассказал, что манит людей в горы
Спасение для слепых. Десятки собак-поводырей собрались на ВДНХ: лучшие фото
Мексиканцы назвали кормом для свиней популярную у россиян еду
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.