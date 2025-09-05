Военэксперт рассказал, кто возьмет на себя военную помощь Восточной Европе Военэксперт Дандыкин: отказ США от военной помощи Восточной Европе возместит ФРГ

Отказ США от программ военной помощи армиям стран Восточной Европы могут возместить более крупные экономики Евросоюза, такие как Германия, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, которое приводит «Ридус», европейские державы могут сами разместить свои войска в государствах, граничащих с Россией.

Учитывая микроскопичность армий этих стран, даже если они увеличатся на одну бригаду или дивизию — с этим справится Европа в лице стран, которые и так уже им помогают, в лице той же Германии, — заявил Дандыкин.

Ранее стало известно, что США прекратят финансирование ряда военных программ для стран, граничащих с Россией. По их данным, решение уже доведено до европейских дипломатов. Изменения касаются инициатив, существующих больше 10 лет.

До этого американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Россия и СССР были правы, когда не желали видеть у своих границ НАТО. Он напомнил, что это было задолго до избрания Владимира Путина президентом РФ.