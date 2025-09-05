«Применим особые меры»: Туск пригрозил Белоруссии из-за учений «Запад-2025»

Премьер Польши Дональд Туск пригрозил Белоруссии особыми мерами из-за совместных с Россией военных учений «Запад-2025». Он отметил, что вместе с союзниками будет готовить реакцию на маневры, передает РИА Новости.

Я не исключаю <…>, что мы применим особые меры в отношении Белоруссии, — сказал Туск.

Ранее сообщалось, что сотрудники КГБ Белоруссии задержали польского шпиона, который собирал информацию о предстоящих белорусско-российских учениях «Запад-2025». По информации СМИ, это произошло в городе Лепель Витебской области.

Позднее министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну для вручения решительного протеста. В ведомстве охарактеризовали действия задержанного польского гражданина как грубое нарушение принципов добрососедства, наносящее серьезный ущерб двусторонним отношениям.

В августе глава белорусского Минобороны Виктор Хренин отметил, что на учениях «Запад-2025» будет отработано планирование применения ядерного оружия и «Орешника». По его словам, прежде всего речь идет о важном элементе стратегического сдерживания.