Туск достал «чеки» с расходами на армию США в Польше после угроз Трампа Туск пожаловался на большие траты Польши на размещение американских военных

Польша тратит значительные средства на размещение американских военных, заявил премьер-министр республики Дональд Туск в ответ на решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование стран ЕС. По его словам, безопасность обходится Варшаве дороже, чем другим членам НАТО, передает Rzeczpospolita.

Мы ничего не получаем бесплатно. Мы на свою безопасность тратим больше всех денег в НАТО, а когда принимаем в гости американских солдат, платим за это большие деньги, — отметил он.

Ранее сообщалось, что США прекратят финансирование части военных программ для стран, граничащих с Россией. Речь идет об инициативах по обучению и оснащению армий Восточной Европы, которые действуют более 10 лет. По данным источников, решение уже доведено до европейских дипломатов. Средства в бюджете предусмотрены лишь до сентября 2026 года, при этом администрация Трампа не запрашивала новых ассигнований у конгресса.

Трамп также сообщал, что США могут расторгнуть торговые соглашения с Европейским союзом, Японией и Южной Кореей. Он допустил такой сценарий, если Белый дом проиграет дело о пошлинах в Верховном суде. Трамп также отметил, что его страна может стать как невероятно богатой, так и невероятно бедной страной.