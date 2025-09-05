Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 14:45

Туск достал «чеки» с расходами на армию США в Польше после угроз Трампа

Туск пожаловался на большие траты Польши на размещение американских военных

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Польша тратит значительные средства на размещение американских военных, заявил премьер-министр республики Дональд Туск в ответ на решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование стран ЕС. По его словам, безопасность обходится Варшаве дороже, чем другим членам НАТО, передает Rzeczpospolita.

Мы ничего не получаем бесплатно. Мы на свою безопасность тратим больше всех денег в НАТО, а когда принимаем в гости американских солдат, платим за это большие деньги, — отметил он.

Ранее сообщалось, что США прекратят финансирование части военных программ для стран, граничащих с Россией. Речь идет об инициативах по обучению и оснащению армий Восточной Европы, которые действуют более 10 лет. По данным источников, решение уже доведено до европейских дипломатов. Средства в бюджете предусмотрены лишь до сентября 2026 года, при этом администрация Трампа не запрашивала новых ассигнований у конгресса.

Трамп также сообщал, что США могут расторгнуть торговые соглашения с Европейским союзом, Японией и Южной Кореей. Он допустил такой сценарий, если Белый дом проиграет дело о пошлинах в Верховном суде. Трамп также отметил, что его страна может стать как невероятно богатой, так и невероятно бедной страной.

Польша
Дональд Туск
США
Дональд Трамп
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ
Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов
Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала
Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»
Глава МИД Германии признался в антироссийских планах Берлина
Турэксперт Мкртчян объяснил, почему опасно зимовать в Таиланде
Историк оценил слова Каллас о победе СССР и Китая во Второй мировой войне
Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»
Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков
Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты
Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка
Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»
Черный дым окутал небоскребы «Москва-Сити»
«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире
Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ
США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу
Умерла невестка королевы Елизаветы II
Целый штат вступает в конфликт с Трампом и Пентагоном
МИД Белоруссии отреагировал на задержание шпиона из Польши
Актриса Аглая Тарасова попалась на наркотиках? Что известно, наказание
Дальше
Самое популярное
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.