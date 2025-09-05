Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 15:23

Политолог рассказал, как Трамп издевался над европейцами

Политолог Чернов: Трамп загоняет европейцев «ногами под стол»

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп решил еще сильнее «придушить» европейские экономики, заставив их отказаться от импорта нефти и нефтепродуктов российского происхождения, заявил в разговоре с NEWS.ru политолог Михаил Чернов. Отказаться от импорта углеводородов из России американский лидер потребовал 4 августа в ходе онлайн-разговора с участниками саммита «коалиции желающих» в Париже, собравшихся для обсуждения гарантий безопасности Украине.

Таким образом, не взяв на себя совершенно никаких обязательств, Трамп решил еще больше придушить европейцев экономически. Он еще и поиздевался над «коалицией желающих», сразу после разговора вывесив в сети свои совместные фото с Владимиром Путиным, сделанные в ходе саммита на Аляске, — сказал Чернов.

По словам политолога, по сути, «Трамп загоняет европейцев „ногами под стол“, показывая им их настоящее место в мировой политике».

Ранее президент России Владимир Путин назвал лучшее место для возможных переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским. По его словам, самое лучшее место — это столица России Москва, где может быть обеспечен соответствующий уровень безопасности.

Дональд Трамп
Европа
нефть
нефтепродукты
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
