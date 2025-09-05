Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 18:11

Дипломаты разбираются в загадке смерти россиянина вместе с полицией США

Посольство контактирует с полицией США по поводу смерти россиянина в Неваде

Посольство России в Соединенных Штатах активно взаимодействует с местными правоохранительными органами штата Невада, которые расследуют обстоятельства гибели гражданина РФ Вадима Круглова, сообщили ТАСС в дипломатической миссии. Там отметили, что поддерживают постоянный контакт с родственниками Круглова, находящимися на территории США.

Посольство внимательно следит за ситуацией вокруг гибели россиянина Вадима Игоревича Круглова на фестивале Burning Man в штате Невада 30 августа. Установили плотный контакт с офисом шерифа округа Першин, — сказано в заявлении.

Близкие погибшего организуют сбор средств для транспортировки праха на родину, при этом отец дал согласие на кремирование тела. Дипломатическая миссия выразила готовность оказать содействие в подготовке всех необходимых документов для транспортировки останков. Представители посольства продолжают следить за ходом расследования и оказывать необходимую консульскую поддержку семье погибшего.

Ранее уроженец Омска Вадим Круглов погиб на фестивале Burning Man в американском штате Невада. Полиция обнаружила его тело в луже крови во время традиционной церемонии сжигания чучела. По данным источника, Круглов несколько лет назад переехал из России в США. 24 августа он отправился на фестиваль, чтобы продемонстрировать участникам свою художественную инсталляцию. Во время мероприятия мужчина попал в песчаную бурю, сумел пережить ее, но вскоре после этого пропал.

дипломаты
посольство РФ
США
смерти
