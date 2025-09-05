Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 15:33

Политолог назвал лучший способ ответить Каллас

Политолог Асафов: России не обязательно отвечать на слова Каллас

России не нужно комментировать заявление заместителя председателя Европейской комиссии Каи Каллас о победе СССР и Китая над нацизмом, так как от этих слов ничего не зависит, рассказал в беседе с NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его словам, русофобия укоренилась среди западных политиков, и это неудивительно.

Ответ на такие заявления не является необходимым для России. Во-первых, субъектность Каллас довольно сильно ограничена. Во-вторых, от ее заявлений, а также решений и предложений не зависит ровным счетом ничего. Поэтому можно сделать какие-то выводы, но я не вижу, что можно сделать продуктивного в этом ключе, чтобы это принесло какой-то результат. То что русофобия будет дальше, как и попытки переписать историю — это очевидно. Это не сюрприз, — заявил Асафов.

По мнению политолога, высказывание Каллас нельзя назвать ни невежеством, ни провокацией. Асафов предположил, что Каллас просто транслирует свою идеологическую позицию по этому вопросу.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору выразил недоумение в ответ на слова Каллас, которая назвала слова российского лидера Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой «чем-то новеньким». Христофору призвал общественность задуматься над тем, кто стоит во главе дипломатии ЕС.

Кая Каллас
Евросоюз
история
СССР
Китай
