Еврокомиссия упростит конфискацию российского имущества Вице-председатель ЕК Схинас: ЕС сможет конфисковать имущество россиян без предварительного следствия

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Евросоюз в скором времени сможет конфисковать имущество россиян, оказавшихся под санкциями, без предварительного следствия, заявил вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. По его словам, действующее законодательство недостаточно эффективно для экспроприации «незаконных доходов»: сейчас конфискации подвергается лишь 1% от общего числа находящихся под подозрением ЕК активов.

Комиссия ЕС в ближайшее время представит предложение по модернизации существующей правовой базы ЕС по конфискации и возвращению активов для усиления полномочий национальных органов по отслеживанию, замораживанию, конфискации и управлению преступными доходами, — сказал Схинас.

Он добавил, что объём «незаконных активов» в Европе составляет не менее €139 млрд, из которых конфискован только 1%. По мнению еврокомиссара, «офисы по возвращению активов», которые уже существуют во всех 27 странах — членах ЕС, должны получить больше полномочий для выявления «незаконного имущества», чтобы они могли более тесно взаимодействовать с другими европейскими ведомствами и третьими странами для эффективного трансграничного сотрудничества.

Ранее стало известно о планах Еврокомиссии признать обход санкций со стороны россиян уголовным преступлением, после чего конфискация российских активов обретёт законные основания.

По мнению главы ЕС Шарля Мишеля, имущество попавших под рестрикции россиян необходимо конфисковать и в дальнейшем потратить на восстановление Украины. Он поручил правовой службе Евросовета разработать «идеи, которые облегчат» процесс конфискации имущества оказавшихся под санкциями российских политиков и олигархов.