Еврокомиссия раскритиковала санкции США против «Северного потока»

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Еврокомиссия на фоне возможного расширения санкций США против «Северного потока — 2» выступила против введения третьими странами ограничений против европейских компаний, ведущих бизнес в законном поле.

Накануне расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете. Ограничения предлагались двумя версиями документа — и подготовленной в сенате, и подготовленной в палате представителей. Теперь требования о санкциях согласовали и внесли в окончательный проект оборонного бюджета.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм), писал NEWS.ru.