Еврокомиссия призвала согласовать к концу января сертификаты вакцинации

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Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с просьбой согласовать к концу января порядок создания сертификатов вакцинации. Их планируют использовать в системах здравоохранения стран сообщества.

Еврокомиссия работает со странами ЕС над созданием сертификатов вакцинации. Единый подход должен быть согласован к концу января, чтобы позволить странам-членам быстро начать использовать эти документы в системах здравоохранения и для иных целей, — говорится в стратегии вакцинации ЕС и мер по борьбе против пандемии.

Документ будет представлен на утверждение лидерам стран 21 января в ходе онлайн-саммита.

К марту Еврокомиссия хочет вакцинировать не менее 80% медицинского персонала и лиц старше 80 лет, а летом прививку должны получить до 70% всего взрослого населения.

В Ирландии, которая входит в ЕС, выявлен 81 случай побочных эффектов после вакцинации препаратами Pfizer, BioNTech и Моderna. Все зарегистрированные случаи были лёгкими и характерными для всех типов прививок. Они не потребовали врачебного вмешательства.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз не намерен закрывать внутренние границы между странами-участницами, но рекомендует гражданам приостановить необязательные поездки. В ЕС надеются сдержать рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие меры хотят ввести до того, как эпидемиологическая обстановка в мире улучшится. В регионах с неблагополучной обстановкой предлагается ограничить количество поездок, а также проводить тест на заражение COVID-19 у приезжающих в государство.