Евродепутат поинтересовались правовыми основаниями блокировки RT и Sputnik

В Европарламенте намерены рассмотреть вопрос о правомерности блокировки RT и Sputnik в странах Евросоюза. С такой инициативой выступила французский евродепутат Элен Лапорт, с текстом документа ознакомился RT. Как напомнила политик, ограничения против российских СМИ были введены в ходе реализации третьего пакета антироссийских санкций.

По словам Лапорт, Еврокомиссия использовала санкционный режим в качестве правовой основы для запрета деятельности RT и Sputnik. Он базируется на постановлении Совета ЕС, принятом 18 сентября 2014 года. Речь в документе идёт о введении европейских ограничительных мер против Москвы в связи с её «дестабилизирующими действиями» на Украине.

Таким образом, ЕС не основывал своё решение на недостатках, выявленных у указанных средств массовой информации, — констатировала политик.

Лапорт задалась вопросом, какая юридическая основа, находящаяся в рамках режима санкций, может позволить ввести запрет на вещание RT и Sputnik, «которые являются объектом регулирования в отдельных государствах-членах».

Также евродепутат выразила обеспокоенность грядущей судьбой французских СМИ, которые работают в России.

Оценила ли Еврокомиссия, какие соразмерные ответные меры может принять Россия, включая запрет на вещание в стране France 24 и Radio France Internationale, а также высылку их журналистов? — спросила политик у ЕК.

Решение о запрете вещания и работы двух российских СМИ было принято 2 марта Евросоюзом на территории сообщества.

Также Компания Googlе заблокировала в магазине Play Store по всей Европе приложения, которые связаны с российскими СМИ. Речь, в частности, идёт о приложениях RT и Sputnik.