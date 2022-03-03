В Европе заблокировали приложения, связанные с российскими СМИ

Компания Googlе заблокировала в магазине Play Store по всей Европе приложения, которые связаны с российскими СМИ. Речь, в частности, идёт о приложениях RT и Sputnik, сообщает агентство Reuters.
В компании
Кроме того, Google заблокировал в Европе YouTube-канал «Эхо Москвы», о чём в своём Telegram-канале
Ранее сообщалось, что каналы RT и Sputnik заблокированы на видеохостинге YouTube. Кроме того, соцсеть Facebook наложила ограничения на официальные аккаунты четырёх российских СМИ. Цензуре подверглись публикации телеканала «Звезда», РИА Новости, интернет-площадок Lenta.ru и «Газета.Ru». Соцсеть признала их материалы недостоверными и ограничила поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории.