В Европе заблокировали приложения, связанные с российскими СМИ

Компания Googlе заблокировала в магазине Play Store по всей Европе приложения, которые связаны с российскими СМИ. Речь, в частности, идёт о приложениях RT и Sputnik, сообщает агентство Reuters.

В компании пояснили , что блокировка приложений связана с событиями на Украине. Накануне представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что сообщество запретит вещание RT и Sputnik на своей территории. Он пояснил, что данная мера направлена на «борьбу с дезинформацией».

Кроме того, Google заблокировал в Европе YouTube-канал «Эхо Москвы», о чём в своём Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. По его словам, американская компания сочла канал связанным с «Газпромом».

Ранее сообщалось, что каналы RT и Sputnik заблокированы на видеохостинге YouTube. Кроме того, соцсеть Facebook наложила ограничения на официальные аккаунты четырёх российских СМИ. Цензуре подверглись публикации телеканала «Звезда», РИА Новости, интернет-площадок Lenta.ru и «Газета.Ru». Соцсеть признала их материалы недостоверными и ограничила поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории.