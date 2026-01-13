«Этого ли хотят британцы?»: в Европе забили тревогу из-за ракет для ВСУ Политик Мема: планы Британии по ракетам Nightfall приближают ядерную войну

Программа Великобритании по разработке новой баллистической ракеты Nightfall для Украины может приблизить мир к ядерной войне, высказал мнение член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети X. По его словам, планы Лондона по поставкам Киеву новых ракетных систем делают его главным спонсором текущего конфликта.

Политик обвинил британское правительство в сознательном противодействии мирному урегулированию. Он подчеркнул, что план по созданию для Украины ракет большой дальности является серьезной эскалацией.

Она (Великобритания. — NEWS.ru) делает все возможное против России, и это будет иметь серьезные последствия для безопасности. Мы движемся к ядерной войне, если программа создания ракет большой дальности будет реализована. Этого ли хотят британцы? Хотят ли они ядерной войны? — задался вопросом политик.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что ракеты Nightfall, которые Великобритания планирует поставить Украине, можно считать ухудшенной версией крылатых ракет Storm Shadow. Он отметил, что в случае передачи этого оружия украинской армии у российских систем противовоздушной обороны не будет проблем с его уничтожением.