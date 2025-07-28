«Это моральное фиаско»: во Франции раскритиковали торговую сделку США с ЕС Марин Ле Пен назвала торговую сделку Евросоюза с США тройным фиаско

Торговое соглашение между Евросоюзом и США, достигнутое 27 июля, резко раскритиковали. Лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен на своей странице в социальной сети X назвала его политическим, экономическим и моральным фиаско для Европы.

Торговое соглашение, заключенное [главой Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен с [президентом США] Дональдом Трампом, — это политическое, экономическое и моральное фиаско, — заявила Ле Пен.

Она подчеркнула, что ЕС согласился на менее выгодные условия, чем Великобритания. Объединение фактически «капитулировало» перед американскими требованиями.

Согласно договоренностям, ЕС вводит 15% пошлины на экспорт в США и обязуется закупать американские СПГ, ядерное топливо и вооружение. Ле Пен считает, что это нанесет удар по французской промышленности, энергетике и оборонному сектору, лишив их конкурентных преимуществ.

При этом американский лидер Дональд Трамп назвал соглашение историческим достижением. По его словам, это крупнейшая сделка за все время. Новые ставки не коснутся европейских стали, алюминия и фармпродукции, так как здесь сохранятся действующие тарифы.