Пашинян заявил о диалоге с Россией по железным дорогам

Пашинян заявил о диалоге с Россией по железным дорогам

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
Армения не планирует обсуждать вопросы железных дорог без участия России, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Так глава правительства ответил на вопрос о диалоге по передаче казахстанской стороне российской концессии армянской железной дороги, сообщает Caliber.Az.

Возможности диалога широкие и открытые. Мы продолжим работу, — сказал Пашинян.

До этого премьер-министр Армении заявил, что его следующая встреча с президентом России Владимиром Путиным предварительно намечена на вторую половину июня. Он также отметил, что стороны договорились о проведении нескольких двусторонних контактов на высшем уровне.

Кроме того, Пашинян исключил возможность втягивания Еревана в любые действия, направленные против России. Глава правительства также отметил, что ценит текущие отношения с Москвой. Он добавил, что у Армении сложились теплые отношения с президентом России и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
