Пашинян заявил, что договорился с Путиным о встречах на высшем уровне

Пашинян заявил, что договорился с Путиным о встречах на высшем уровне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга после заседания правительства сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о следующих встречах на высшем уровне. Глава армянского кабинета министров отметил, что они намечены на вторую половину июля.

Мы договорились о наших следующих встречах, в том числе на высшем уровне во второй половине июня, — сказал Пашинян.

Премьер охарактеризовал встречу с российским лидером, состоявшуюся 1 апреля, как очень успешную. Он подчеркнул, что отношения между Ереваном и Москвой в настоящее время переживают этап конструктивной трансформации. Глава кабмина Армении добавил, что страны сохранят двусторонние связи в логике дружественного диалога.

До этого Пашинян исключил возможность втягивания Еревана в любые действия, направленные против России. Глава правительства также отметил, что ценит текущие отношения с Москвой. Он добавил, что у Армении сложились теплые отношения с президентом России и премьер-министром Михаилом Мишустиным.