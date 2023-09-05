Эстонская полиция задержала устроившего дебош Алексея Панина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Панин

Сотрудники полиции в Эстонии задержали Алексея Панина после того, как он устроил дебош. По информации портала delfi.ee, актер ломился к незнакомым людям, думая, что находится в отеле. Как утверждается, правоохранители доставили Панина в вытрезвитель.

Источник журналистов уточнил, что Панин связался с ним ночью и просил «спасти». Затем телефон взял сотрудник полиции, объяснив, что актер находится в участке.

Приключения Алексея Панина начались еще ночью, говорят, что он зачем-то стучался в двери к людям, думая, что находится в отеле, также говорят, что он бил посуду, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в России прокуратура проверяет заявления Панина на предмет публичных призывов к террористической деятельности, а также нарушению территориальной целостности РФ. До этого в интервью украинским СМИ актер высказывался с критикой в адрес россиян. Земляков он назвал мерзавцами, преступниками и идиотами.

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская называла Панина клоуном. По ее словам, представители исполнителя не станут обращаться в суд из-за провокационных высказываний актера, так как считают это бессмысленным.