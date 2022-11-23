Эстония заморозила активы российских олигархов Эстония заморозила активы российских олигархов Мельниченко и Кантора

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Власти Эстонии заморозили активы российских олигархов Андрея Мельниченко (компания «Еврохим») и Вячеслава Кантора (компания DBT) и рассматривают вопрос о передаче их Украине, сообщает ERR. Среди замороженных есть активы и других компаний, но эстонские власти не могут рассчитать их полную конечную стоимость.

Средства, замороженные в кредитных учреждениях, финансовых учреждениях, на банковских счетах, составляют в общей сложности около €11,7 млн. Второй раздел — это средства на замороженных авансовых счетах налогово-таможенного департамента. Речь идет о €8,4 млн, — заявила глава отдела международных финансовых санкций Управления финансовой разведки Эстонии Лаура Аус.

Ранее сообщалось, что Европейский союз заморозил российские активы на сумму около €68 млрд. Основная часть активов заморожена в Бельгии, где находится около €50 млрд, и Люксембурге (€5,5 млрд). На обе эти страны, а также на Италию, Германию, Ирландию, Австрию и Францию сейчас приходится более 90% замороженных активов России.

Вместе с тем отмечается, что на данный момент ЕС не знает, сколько национальных резервов России заморожено в европейских странах. В данных Европейской комиссии говорится про €33,8 млрд, однако пока это только приблизительная цифра.