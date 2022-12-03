Эстония получит от США РСЗО HIMARS на $200 млн

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Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии и Агентство по сотрудничеству в области обороны США подписали соглашение, согласно которому Таллин получит от Вашингтона реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму более $200 млн. Поставки начнутся в 2024 году, сообщает ERR.

Руководитель отдела вооружений RKIK Рамиль Липп пояснил, что РСЗО приобретаются Эстонией в основном за счет помощи США в сфере безопасности. В рамках контракта Таллин получит шесть систем с дальностью стрельбы до 300 км и боеприпасы к ним. Кроме того, американские инструкторы обучат эстонских военных обращению с HIMARS.

Липп добавил, что наряду с Эстоний американские РСЗО намерены приобрести Латвия и Литва, а также Румыния и Польша. По его словам, это поможет согласовать подготовку и тыловое обеспечение союзников и значительно улучшить обороноспособность региона.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит Эстонии €21 млн дополнительно к выделенным ранее €135 млн в виде компенсации за поставленное на Украину оружие. В Минобороны республики заявили, что эти средства могут быть использованы для восстановления военного потенциала страны.