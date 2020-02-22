Премьер-министр Эстонии Юри Ратас высоко оценил заключение в 1920 году Тартуского мирного договора с Россией, назвав его основополагающим документом для страны.
Тартуский мирный договор для нас и мира является одним из основополагающих документов, который завершил Освободительную войну, утвердил нашу независимость и открыл путь к международному признанию Эстонии, — заявил Ратас на торжественном заседании, посвящённом 102-й годовщине независимости страны.
Он подчеркнул, что государство является независимым, успешным и уверенным в себе благодаря мудрости составителей договора,
Согласно Тартускому мирному договору. Эстония и РСФСР 2 февраля 1920 года признали независимость друг друга. По этому документу Ивангород и часть Печорского района (Псковская область) принадлежали Эстонской Республике. Эти территории отошли РСФСР после вхождения балтийской республики в СССР в 1940 году. Россия не считает, что договор с Эстонией до сих пор имеет юридическую силу. Власти Эстонии придерживаются противоположной точки зрения.
Москва и Таллин до сих пор не могут заключить договор о границе из-за разных точек зрения на документ. В 2005 году стороны подписали пограничный договор после 11 лет переговоров. После внесения его на ратификацию в эстонский парламент власти страны добавили в преамбулу закона данные о том, что Тартуский мирный договор действует. После этого Москва отозвала свою подпись, и процесс ратификации остался незавершённым. Переговоры продолжились в 2014 году, однако власти страны отказались ратифицировать договор.
NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил в феврале 2020 года, что границу с Россией нужно пересмотреть по Тартускому мирному договору.
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