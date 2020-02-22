https://static.news.ru/photo/e88053c2-55a3-11ea-aed0-fa163e074e61_660.jpg Юри Ратас Фото: Thierry Roge/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас высоко оценил заключение в 1920 году Тартуского мирного договора с Россией, назвав его основополагающим документом для страны.

Тартуский мирный договор для нас и мира является одним из основополагающих документов, который завершил Освободительную войну, утвердил нашу независимость и открыл путь к международному признанию Эстонии, — заявил Ратас на торжественном заседании, посвящённом 102-й годовщине независимости страны.

Он подчеркнул, что государство является независимым, успешным и уверенным в себе благодаря мудрости составителей договора, сообщает «Интерфакс».

Согласно Тартускому мирному договору. Эстония и РСФСР 2 февраля 1920 года признали независимость друг друга. По этому документу Ивангород и часть Печорского района (Псковская область) принадлежали Эстонской Республике. Эти территории отошли РСФСР после вхождения балтийской республики в СССР в 1940 году. Россия не считает, что договор с Эстонией до сих пор имеет юридическую силу. Власти Эстонии придерживаются противоположной точки зрения.

Москва и Таллин до сих пор не могут заключить договор о границе из-за разных точек зрения на документ. В 2005 году стороны подписали пограничный договор после 11 лет переговоров. После внесения его на ратификацию в эстонский парламент власти страны добавили в преамбулу закона данные о том, что Тартуский мирный договор действует. После этого Москва отозвала свою подпись, и процесс ратификации остался незавершённым. Переговоры продолжились в 2014 году, однако власти страны отказались ратифицировать договор.

NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил в феврале 2020 года, что границу с Россией нужно пересмотреть по Тартускому мирному договору.