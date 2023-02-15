Еще одна страна присоединилась к потолку цен на российскую нефть Швейцария присоединилась к установленному ЕС потолку цен на российскую нефть

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К странам, которые придерживаются потолка цен на российскую нефть, присоединилась Швейцария, об этом сообщается на сайте правительства страны. Свое решение швейцарский кабмин объяснил проведением Россией спецоперации на Украине.

Федеральный совет 15 февраля привел свой режим санкций в отношении сырой нефти и нефтепродуктов из России в соответствие с последним пакетом санкций, принятым Европейским союзом, — говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что торговля, посредничество и транспортировка мазута из России разрешены только в случае, если цена за баррель не превышает $45 за баррель. Для бензина, дизельного топлива и нефти потолок установлен на уровне $100 за баррель. Также было отмечено, что ограничения направлены на смягчение негативных последствий для энергоснабжения третьих стран и сдерживание роста цен, вызванного конфликтом на Украине, а также снижение доходов России от продажи нефти.

Ранее в ЕС разъяснили, на какие нефтепродукты потолок цен не распространяется. К таковым относятся изделия из российской нефти, произведенные за пределами РФ, а также российские нефтепродукты, смешанные с изделиями из других стран. В Еврокомиссии подчеркнули, что такие нефтепродукты по-прежнему могут без ограничений продаваться и поставляться в страны Европы.