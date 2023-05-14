Еще одна страна получит ракетные комплексы HIMARS Минобороны Польши: Варшава получит первые пусковые установки HIMARS

Польша 15 мая получит первые пусковые установки HIMARS и ракеты GMLRS , заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак, передает портал Defense24.

Издание Military Watch Magazine ранее отмечало, что американские военные и эксперты в области оружия недоумевают, как российским военным удается так точно сбивать снаряды РСЗО HIMARS. По данным издания, боеприпасы для американских РСЗО становятся все менее эффективными, однако причина специалистам неясна.

По мнению авторов материала, в случае развязывания полномасштабной войны установки HIMARS и аналогичные системы будут более уязвимы, поскольку удары будут наноситься по спутникам США. Как пишет MWM, российские войска пока не сбивают американские спутники, хотя у них есть возможности для этого.

В середине апреля Telegram-канал Mash со ссылкой на военного эксперта Юрия Кнутова сообщил, что ракетные комплексы HIMARS практически не использовались ВСУ. По словам эксперта, из 20 РСЗО, поставленных Киеву от США, ежедневно работали лишь три, а нагрузка на них была минимальной — от двух до четырех пусков в день.