ЕС требует пересмотреть решение о списке недружественных России стран

https://static.news.ru/photo/4d5c58dc-5f2c-11e9-a135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Boness/imago-images.de/Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает обвинения России в адрес Чехии и США в недружественных действиях необоснованными. Об этом говорится в его официальном заявлении на сайте Евросовета.

Мы призываем Россию пересмотреть своё решение. Этот указ несовместим с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года в отношении обязанностей государства пребывания по обеспечению функционирования дипломатических представительств, — сказал Боррель.

Он отметил, что Европа сожалеет о решении, которое принял президент России Владимир Путин, и призвал Москву пересмотреть его, чтобы «избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся под напряжением».

При этом Боррель заявил, что ЕС и дальше будет консультироваться и согласовывать свою позицию с партнёрами, выразив в очередной раз поддержку Чехии и США. Именно эти две страны были объявлены Россией недружественными. Их дипмиссии были сокращены до минимума. Чехии разрешили нанимать не более 16 человек для работы в дипмиссии из числа граждан России или иных стран. США полностью запретили трудоустраивать россиян.

С 12 мая россиянам перестали выдавать все виды виз, кроме дипломатических. Американская дипмиссия сократила объём консульских услуг.