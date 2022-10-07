ЕС создаст фонд, который позволит Украине напрямую приобретать вооружения Макрон заявил о создании фонда, который позволит Киеву самостоятельно закупать вооружения в Европе

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах создать фонд, который позволит Украине напрямую закупать вооружение у европейских производителей, передает ТАСС. Отмечается, что речь идет о фонде в размере €100 млн.

Мы приняли решение создать специальный фонд, который позволит Украине в случае необходимости закупать у нашей промышленности оборудование, которое ей нужно для ведения боевых действий, — сказал Макрон.

Он добавил, что Франция готова продолжать поставки «оборонительных вооружений» Украине и обсуждает с Данией передачу Украине новых САУ Caesar.

Президент США Джо Байден ранее официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи. Сумма составит $600 млн. Он содержит 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, одну тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), стрелковое оружие, снаряжение для разминирования, приборы ночного видения, утепленное обмундирование.