ЕС решил реформировать Шенгенскую зону

Европейская комиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенского пространства. К изменениям европейских чиновников подвигли уроки пандемии коронавируса и миграционный кризис на границах государств ЕС и Белоруссии, это следует из предложений, опубликованных на сайте ЕК.

Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС, позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве, — отмечается в предложениях.

Так, кризис, подобный тому, что наблюдался в 2021 году на границах ЕС и Белоруссии, в следующий раз предлагается разрешать сокращением числа действующих контрольно-пропускных пунктов. Также ЕК считает, что потребуется усиление мер по охране внешней границы ЕС и рассмотрение заявок мигрантов на предоставление убежища ещё на приграничной территории.

Обновление соглашений о реадмиссии может разрешить, например, депортацию незаконных мигрантов не за пределы ЕС, а в ту страну, из которой они прибыли.

Также в ЕС предлагают упорядочить процедуру ввода контроля на внутренних границах ЕС. Временный контроль на границах внутри Шенгена страны сообщества использовали из-за миграционного кризиса 2015 года и пандемии коронавируса. Еврокомиссия считает, что вводить подобные ограничения следует общим решением Совета ЕС, когда речь идёт об общей угрозе. Причём ограничения внутри Шенгена должны вводиться лишь в крайнем случае и на определённое время.

Согласно нашим сегодняшним предложениям, мы будем следить за тем, чтобы ограничения на границах были лишь крайней мерой, вводились после проведения общей оценки ситуации и только на необходимый срок, — подчеркнула еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.

Ранее стало известно, что Париж начнёт реформу Шенгенской зоны, так как Европе нужно лучше защищать свои внешние границы. Об этом 9 декабря заявил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что изменения начнутся во время председательства республики в ЕС. Первое — это введение политического управления Шенгена, как мы это сделали с зоной евро, сказал французский лидер. Ещё одним приоритетом он назвал создание механизма экстренной помощи приграничным странам в кризисных ситуациях.