ЕС призвал Баку к расследованию по видео с казнью военнопленных Армении Боррель: ЕС призвал Азербайджан к расследованию по видео с казнью военнопленных Армении

Фото: Gustavo De La Paz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обратился к Баку с призывом провести расследование видеокадров с убийством, предположительно, военнопленных Армении. В Азербайджане уже пообещали провести такое расследование, отметил он в ходе выступления перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге, сообщает РИА Новости.

Мы также потребовали провести расследование, чтобы понять, что произошло с этими видеокадрами убийства военнопленных, — подчеркнул Боррель.

Речь идет о видео, которое ранее появилось в соцсетях. Комментируя видеоролик, якобы снятый в Армении, специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар призвал провести расследование этого случая.

Ранее стало известно, что власти Азербайджана должны немедленно провести расследование подлинности видео, на котором расстреливают армянских военнопленных, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. По его словам, если кадры окажутся подлинными, то это будет считаться «военным преступлением и явным нарушением международного права».