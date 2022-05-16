ЕС получил ответы Украины по опроснику касательно вступления в Союз

Флаги Евросоюза и Украины / Фото shutterstock.com

Евросоюз (ЕС) получил все ответы Украины на опросник, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели. Заполнение опросника обязательно для получения страной статуса кандидата на присоединение к ЕС.

Предоставление статуса кандидата запускает процесс переговоров об условиях приёма страны в сообщество.

Вархели подчеркнул, что Еврокомиссия готовит заключение для Евросовета по заявке Украины в Евросоюз.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение о получении Киевом статуса кандидата будет принято в июне.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее предположила, что страна войдёт в состав Европейского союза в 2024 году. В планах руководства Украины также восстановить за два года транспортную и социальную инфраструктуру, при этом официальный Киев будет требовать, чтобы Россия заплатила за все разрушения, которые были сделаны в ходе военной операции.