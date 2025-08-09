Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 17:49

Экз-замначальника полиции Измаила сбежал за границу вместе с «парнем»

Экз-замначальника полиции Измаила Стандратюк незаконно выехал с Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывший заместитель начальника полиции города Измаил Одесской области Максим Стандратюк покинул Украину вместе со своим парнем (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики. Патрульная полиция региона фактически подтвердила информацию об инциденте, но имя дезертира не указала.

Сегодня в медиа появилась информация о патрульном, который незаконно пересек государственную границу. <...> Отвечать за свои поступки он будет в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в патрульной полиции Одесской области.

По данным ведомства, Стандратюк уже уволен из органов. Там отметили, что в последнее время он занимал должность инспектора, а до этого временно исполнял обязанности замначальника патрульной полиции. При этом местные СМИ в недавних интервью маркировали его заместителем начальника, опуская приставку «и. о.».

Ранее военнослужащий ВСУ, сбежавший из воинской части, был обнаружен с отрезанным половым органом — перед этим он убил свою сожительницу. Инцидент произошел в селе Водица в Закарпатской области Украины. Дезертира поместили в медучреждение, а в доме нашли труп полуобнаженной окровавленной женщины.

Украина
измаил
Одесская область
побеги
дезертиры
полиция
ЛГБТ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная российская легкоатлетка заговорила о смене гражданства
Силовики раскрыли данные полковника ВСУ, гонящего бойцов на «мясные штурмы»
Ученые создали 3D-модель страшного вируса, переносимого клещами
Критика СВО, отъезд из Белоруссии, концерт в Варшаве: куда пропал Макс Корж
Медиков встревожило состояние Розенбаума
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом прибыл на Землю
«Символ петербургского театра»: Беглов выразил соболезнования родным Краско
Двоих любителей старины заключили под стражу за археологические раскопки
Карасин рассказал, как Захарова изменила восприятие МИД
Мать футболиста Тарасова обманули на 6 млн рублей
Warner Bros. взялась за экранизацию легендарной аркады
Россиянам предложили пересчитать воробьев
Спортсмена-рекордсмена увезли на коляске после забега
Мошенники придумали новую схему для обмана с доставкой косметики
Аэропорт одного российского города снял ограничения на рейсы
Стали известны подробности ЧП с затонувшим буксиром
Щит ВСУ разгромлен, Зеленский готов к сделке: что будет дальше
Пристрастие к играм, мечты о режиссуре, дочь: как живет Дмитрий Паламарчук
Мирные жители пострадали в результате атаки БПЛА на Кубань
Бразилия опасается пошлин из-за связи с Россией
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.