Экз-замначальника полиции Измаила сбежал за границу вместе с «парнем»

Бывший заместитель начальника полиции города Измаил Одесской области Максим Стандратюк покинул Украину вместе со своим парнем (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики. Патрульная полиция региона фактически подтвердила информацию об инциденте, но имя дезертира не указала.

Сегодня в медиа появилась информация о патрульном, который незаконно пересек государственную границу. <...> Отвечать за свои поступки он будет в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в патрульной полиции Одесской области.

По данным ведомства, Стандратюк уже уволен из органов. Там отметили, что в последнее время он занимал должность инспектора, а до этого временно исполнял обязанности замначальника патрульной полиции. При этом местные СМИ в недавних интервью маркировали его заместителем начальника, опуская приставку «и. о.».

Ранее военнослужащий ВСУ, сбежавший из воинской части, был обнаружен с отрезанным половым органом — перед этим он убил свою сожительницу. Инцидент произошел в селе Водица в Закарпатской области Украины. Дезертира поместили в медучреждение, а в доме нашли труп полуобнаженной окровавленной женщины.