https://static.news.ru/photo/a752ab9c-c98b-11e9-a0c1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Более 50 экспертов оценили деятельность главы Украины Владимира Зеленского в первые сто дней президентства в 3,7 балла по 10-балльной шкале.

Опрос «100 дней президента Владимира Зеленского» был проведён фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива 19–26 августа. В нём принял участие 51 эксперт, сообщает « Интерфакс-Украина ».

Главными достижениями президента Украины опрошенные назвали роспуск Верховной рады и победу партии «Слуга народа» на внеочередных парламентских выборах. Также эксперты отметили зарубежные поездки Зеленского, налаживание контактов с лидерами стран ЕС, Канады, запланированную встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

К неудачам президента специалисты отнесли кадровые решения, провалы на международной арене, неэффективность шагов по прекращению огня в Донбассе.

Ранее News.ru писал, что один из самых богатых украинцев, бизнесмен Игорь Коломойский рассказал об условии, при котором президент страны Владимир Зеленский сможет рассчитывать на второй срок. По его словам, главным показателем эффективности главы государства в данный момент является количество вернувшихся на родину украинцев.