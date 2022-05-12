Эксперт объяснил, почему Германия теряет статус лидера Европы Эксперт Демидов: Британия подминает под себя Евросоюз, а Германия теряет лидерство

Фото Philipp Znidar/dpa/Global look Press

Германия, являющаяся лидером Европы, стремительно теряет свои позиции. Лидерами становятся такие «страны-карлики», как Польша и Литва, заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов. Собеседник связывает этот процесс с сильной политизированностью ФРГ, для которой сложившаяся ситуация является патовой. По его мнению, на текущий момент Великобритания полностью подминает под себя Евросоюз.

Великобритания полностью подминает под себя весь Евроcоюз, и Германия сейчас стремительно теряет свой статус лидера в Европе, лидерами становятся «страны-карлики», такие как Польша и Литва, собственно, те государства, которые громче всех кричат, при этом являясь дотационными. Для Германии это, конечно, патовая ситуация, — сказал Демидов.

Он добавил, что не верит в «реанимацию» проекта «Северный — поток 2», потому что, по его словам, Германия сейчас настолько политизирована, что готова терпеть любые убытки и неудобства.

Ранее представитель Министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн заявила, что проект газопровода с началом действий России на Украине фактически мёртв. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что решение об остановке сертификации «Северного потока — 2» было своевременным и правильным. Он полагает, что российская сторона должна была знать о таком шаге Берлина, поскольку о нём было заявлено публично.