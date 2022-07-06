Эксперт анонсировал создание пояса безопасности от Запорожья до Одессы Военный эксперт Матвийчук анонсировал создание пояса безопасности от Запорожья до Одессы

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости

Военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук поделился в разговоре с NEWS.ru возможными вариантами дальнейших действий на Украине. По его словам, вооруженным силам необходимо перерезать трассу на Славянск, что сделает ситуацию для украинских войск еще более катастрофической, и создать пояс безопасности от Запорожья до Одессы.

Необходимо полностью взять под контроль Запорожье, Николаев, Харьков и Одессу, с дальнейшим выходом войск вглубь Украины, на левый берег Днепра. Это лишит Киев возможности обстреливать наши города и даст нашим вооруженным силам колоссальное стратегическое преимущество, — отметил Матвийчук.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что для выполнения всех задач, поставленных перед спецоперацией на Украине, требуется мобилизация всех ресурсов и сил России. По словам политика, ключевые задачи СВО — «не дать расползтись нацизму, спасти русский мир и чтобы американщина не доминировала на планете». Зюганов подчеркнул, что поставит этот вопрос во время предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным.