Экс-офицер рассказал, как бойцы ВСУ расстреливали своих «для забавы»

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевая подготовка бойцов ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) под действием алкоголя расстреливали своих сослуживцев, рассказал РИА Новости бывший украинский офицер, старший лейтенант Валерий Гнатенко. По его словам, это делалось «просто так», «для забавы».

Видел, когда своих расстреливают. За просто так. Потому что «обдолбятся» или «оббухаются», и начинается, для забавы, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что отношение к военнослужащим было «скотским». По его словам, бойцов ВСУ «за людей, по сути, никто так и не считал».

Гнатенко отметил, что хотел бы продолжить службы в рядах Вооруженных сил России (ВС РФ). По словам бывшего офицера, он готов защищать народ от «фашизма» и «неонацизма».

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов заявил, что военнослужащие ВСУ, которые попали в плен в ходе боев у границ Херсонской области, не хотят возвращаться обратно. По его словам, бойцы рады своему пленению, поскольку это спасает им жизнь.

Накануне генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину договориться об обмене пленными в формате «всех на всех». По его словам, этот шаг был бы "позитивной вещью".