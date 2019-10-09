https://static.news.ru/photo/d3a8f5b4-ea94-11e9-9cf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший мэр латвийского города Даугавпилс, где преобладает русскоязычное население, Рихард Эйгимс задержан сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по подозрению в получении взяток.

Уголовное дело в отношении экс-градоначальника возбуждено 25 сентября. Согласно материалам следствия, незаконные вознаграждения Эйгимс получал в первой половине 2018 года за оказание поддержки одному из предприятий. Общая сумма взяток составляет не менее €6 тысяч, информирует LETA.

По сведениям местных СМИ, подозрения в отношении бывшего мэра связаны с закупками питания для ряда школ Даугавпилса.

Эйгимса уже задерживали по подозрению во взятках в декабре 2018 года. Однако тогда обвинения ему не предъявлялись, сообщает « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что в Казани заподозрили во взятках двух чиновников и предпринимателя. Основаниями для возбуждения уголовных дел послужили махинации с поставками в школы города металлодетекторов и хищение неизвестными лицами свыше 4,5 млн рублей.