Экс-глава подконтрольной Киеву части Херсонской области покончил с собой Экс-глава украинской администрации Херсонской области Лагута покончил с собой

Фото: Социальные сети

Геннадий Лагута

Занимавший до июля 2022 года должность главы подконтрольной Киеву части Херсонской области Геннадий Лагута умер, сообщил назначенный властями Украины нынешний глава военной администрации Александр Прокудин в Telegram. Депутат Херсонского областного совета от «Евросолидарности» Сергей Хлань написал в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), что политик совершил самоубийство.

Сегодня ночью в больнице умер Геннадий Лагута, бывший глава Херсонской областной администрации, его довели до самоубийства, — написал Хлань.

Он отметил, что Лагута оставался в Херсоне после начала СВО и помогал в эвакуации местным жителям

Официально Киев не обвинял Лагуту в «сдаче Херсона», но в феврале Служба безопасности Украины обвинила его в мошенничестве и подделке документов. Сообщалось, что это было связано с присвоением полученного для служебных нужд автомобиля.

9 июля Геннадий Лагута был снят с должности правительством Украины. Временно исполняющим его обязанности президент Украины Владимир Зеленский назначил первого зампредседателя Херсонской обладминистрации Дмитрия Бутрия. Позже на эту должность кабмином был утвержден Ярослав Янушевич.