Киев назначил «главу» утерянной Херсонской области Правительство Украины назначило Янушевича «главой» неподконтрольной Херсонской области

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Кабмин Украины одобрил кандидатуру Ярослава Янушевича на должность «губернатора» неподконтрольной Херсонской области, заявил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук, передает УНИАН. До 9 июля регион «возглавлял» Геннадий Лагута.

Согласовано назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской областной государственной администрации, — сказал Мельничук.

Известно, что президент Украины в начале июля уволил с этой должности Геннадия Лагуту, а временно исполняющим его обязанности назначил первого зампредседателя Херсонской обладминистрации Дмитрия Бутрия.

Тем временем замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что явка на референдум по вопросу вхождения региона в состав Российской Федерации может составить 80%. По его словам, 90% населения составляют русские люди. Он добавил, что население все больше поддерживает действия властей и готово войти в состав РФ.